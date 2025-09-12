PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-REK: 250912-2: Mehrere Schussabgaben nach Streit in Kerpen-Brüggen

Kerpen (ots)

Polizei fahndet nach flüchtigen Tätern

Bei einem Streit im persönlichen Umfeld am Donnerstagabend (11. September) in Kerpen-Brüggen hat ein Tatverdächtiger mehrere Schüsse abgegeben. Laut derzeitigem Sachstand wurde niemand verletzt. Die Polizei fahndet nach dem flüchtigen Haupttäter und möglichen weiteren Komplizen.

Gegen 19.45 Uhr rief eine Geschädigte (33) bei der Leitstelle der Polizei an und meldete mehrere Schussabgaben in der Heerstraße in Brüggen. Drei maskierte Männer sollen sie und weitere Personen bedroht haben. Im Streit habe einer der Männer mit einer Waffe geschossen. Anschließend seien die Maskierten zu einer vierten Person in einen dunklen Audi gestiegen und Richtung Autobahnauffahrt in Kierdorf davongefahren.

Alarmierte Polizisten sperrten umgehend den Einsatzbereich weiträumig ab und leiteten eine Fahndung nach dem beschriebenen Fahrzeug und den Verdächtigen ein. Kriminalbeamte stellten bei der Spurensuche ein Projektil und mehrere Hülsen am Tatort sicher.

Im Laufe der Ermittlungen vor Ort stellte sich heraus, dass die 33-jährige Geschädigte zur Fahndung ausgeschrieben war. Polizisten nahmen sie vorläufig fest und brachten sie ins Gewahrsam einer Polizeiwache.

Die noch andauernden Ermittlungen und die Spurenauswertung haben die Beamten der Kriminalpolizei der Polizei Rhein-Erft-Kreis bereits aufgenommen. Die Ermittler nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

