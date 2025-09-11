Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250911-1: Frau an Bushaltestelle überfallen - Schmuck entwendet

Wesseling (ots)

Kriminalbeamte bitten Zeugen um Hinweise

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem unbekannten Tätertrio. Ihnen wird vorgeworfen, am Mittwochnachmittag (10. September) eine Frau (63) in Wesseling-Keldenich überfallen und Schmuck entwendet zu haben. Die Drei seien in einem grauen Auto unterwegs gewesen. Der Fahrer sei circa 50 bis 60 Jahre alt und habe kurze schwarze Haare. Sein Beifahrer sei ungefähr 40 Jahre alt und habe ebenfalls kurze schwarze Haare und einen kurzen grauen Bart. Zur Tatzeit habe er ein weißes Hemd mit einer schwarzen Weste getragen. Die unbekannte Täterin sei etwa 45 Jahre alt und mit einem weißen Kopftuch und einem knielangen blauen Kleid bekleidet gewesen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand habe die 63-Jährige gegen 16.15 Uhr an einer Bushaltestelle in Höhe des Schwingelerwegs gestanden. Ein graues Auto mit den drei Unbekannten habe neben ihr gehalten und der Fahrer habe sie nach dem Weg gefragt. Anschließend seien der Beifahrer und die Täterin ausgestiegen. Sie seien auf die Geschädigte zugegangen und sollen ihr Schmuck entrissen haben. Nach einer kurzen Rangelei sei die 63-Jährige geflüchtet und die Täter seien über die Eichholzer Straße in Richtung Urfeld geflohen.

Alarmierte Polizisten dokumentierten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell