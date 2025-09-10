PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250910-3: Seniorin bestohlen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zeugen gesucht

Vermeintliche Helferinnen sollen einer Seniorin (80) in Pulheim am Dienstag (9. September) das Portemonnaie entwendet haben. Die Frauen sollen etwa 25 Jahre alt sein und dunkle Haare haben. Die Ermittler der Zentralen Anzeigenbearbeitung nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen war die 80-Jährige gegen 9.45 Uhr mit ihrem Rollator auf der Straße "Auf dem Driesch" unterwegs. Zwei junge Frauen sollen der Dame ihre Hilfe beim Tragen der Gehhilfe angeboten haben. Als die Frauen danach davon gegangen seien, habe die nunmehr Geschädigte den Diebstahl ihrer Geldbörse bemerkt. Sie rief die Polizei

Die hinzugerufenen Beamten nahmen eine Strafanzeige auf und fahndeten nach den Täterinnen. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

