Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250910-1: Zwei Transporter aufgebrochen und Werkzeuge entwendet

Kerpen (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die zwischen Montagabend (8. September) und Dienstagnachmittag (9. September) in Kerpen zwei Transporter aufgebrochen und aus einem Fahrzeug zahlreiche Werkzeuge entwendet haben sollen.

Die Sachbearbeiter der Zentralen Anzeigenbearbeitung haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen sollen der oder die Unbekannten zwischen Montag, 21 Uhr und Dienstag, 7 Uhr die Schiebetür eines Mercedes Vito auf der Hüttenstraße aufgebrochen haben. Aus dem Fahrzeug sollen Bohrmaschinen, Staubsauger und diverse Koffer mit Werkzeugen entwendet worden sein.

Zwischen Montag, 21 Uhr und Dienstag, 14.30 Uhr sollen Täter an einem auf dem Buirer Weg abgestellten Ford Transit eine Seitenscheibe eingeschlagen haben. Hier wurde nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nichts entwendet. Alarmierte Polizisten sicherten Spuren und fertigten Strafanzeigen. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

