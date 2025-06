LPI-SHL: Vorfahrtsberechtigten übersehen

Suhl (ots) - Donnerstagmorgen gegen 06:10 Uhr brannte aus bislang unbekannter Ursache ein Busch in der Straße "Am Bahnhof" in Suhl. Die Feuerwehr löschte die etwa 4x4 Meter Brandfläche. Ob der Busch absichtlich entzündet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Personen in dem Bereich gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0157174/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden. ...

mehr