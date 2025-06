Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Scheibe beschädigt

Masserberg (ots)

Ein unbekannter Täter beschädigte in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen eine Fensterscheibe an einem Haus im Fritz-Heilmann-Weg in Masserberg. Ein Schaden von ca. 600 Euro entstand. Das Fenster befindet sich im zweiten Obergeschoss des Hauses in einer Höhe von etwa 10 Metern. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0157657/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

