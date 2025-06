Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbrecher beobachtet

Bad Colberg (ots)

Vier Personen im Alter von 18 bis 49 Jahren brachen Donnerstagnachmittag in eine ehemalige Klinik in der Parkallee in Bad Colberg ein. Den Spuren nach entwendeten sie aus dem Inneren mehrere Feuerlöscher, einen Kühlschrank und andere Gegenstände. Sie verursachten einen Gesamtschaden von über 1.000 Euro. Ein Zeuge beobachtete, wie die Täter das Diebesgut in ein Auto luden und alarmierte die Polizei. Als die Beamten vor Ort ankamen trafen sie zunächst auf einen der Täter und als die Unterstützungskräfte eintrafen, konnten schließlich alle Täter namhaft gemacht werden. Im Fahrzeug fanden sie das zuvor entwendete Diebesgut. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurden die Polizisten mehrfach beleidigt. Mehrere Anzeigen waren die Folge.

