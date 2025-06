Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Handfeste Auseinandersetzung

Meiningen (ots)

Aus einer zunächst verbalen Streitigkeit in der Oberen Kaplaneigasse in Meiningen entwickelte sich Donnerstagnachmittag ein handfeste Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 28 und 39 Jahren. Im Verlauf dieser Schlägerei verletzte der Jüngere den Älteren mit einem unbekannten Gegenstand am Arm, so dass dieser eine stark blutende Wunde erlitt. Er kam zur Bahandlung ins Krankenhaus und die Beamten der Meininger Polizei konnten den Angreifer im Innenstadtbereich aufgreifen. Eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung war die Folge.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell