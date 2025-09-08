Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250908-5: Rollerfahrer ohne Führerschein flüchtete vor Polizei

Hürth (ots)

Geparktes Auto bei Unfall beschädigt

Am Samstagnachmittag (6. September) hat in Hürth-Gleuel ein Kleinkraftradfahrer (14) versucht, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Das Zweirad ist den Beamten aufgefallen, weil kein Versicherungskennzeichen angebracht war.

Gegen 15:30 Uhr erblickten die Streifenbeamten den verdächtigen Roller auf der Efferener Straße. Weil am Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war, entschieden sich die Beamten zu einer Verkehrskontrolle. Der junge Fahrer beschleunigte daraufhin und missachtete die Anhaltezeichen der Polizisten. Er fuhr über Feld- und Radwege und hielt auch bei roten Ampeln nicht an.

Als er auf dem Gehweg der Zieskovener Straße fuhr und nach rechts in die Bergmannstraße abbiegen wollte, verlor der 14-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Während das Zweirad in einen geparkten Smart rutschte und diesen beschädigte, setzte der Schüler seine Flucht zu Fuß fort. Die Beamten stoppten ihn jedoch nach wenigen Metern.

Der Jugendliche ist nicht im Besitz der nötigen Fahrerlaubnis. Außerdem konnte er keine Angaben zum Eigentümer des Zweirads machen. Die Polizisten stellten die Maschine sicher und fertigten eine Anzeige wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht, der Fahrens ohne Fahrerlaubnis und weiterer Verkehrsdelikte. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die weiteren Ermittlungen bereits aufgenommen. (hw)

