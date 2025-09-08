PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250908-5: Rollerfahrer ohne Führerschein flüchtete vor Polizei

Hürth (ots)

Geparktes Auto bei Unfall beschädigt

Am Samstagnachmittag (6. September) hat in Hürth-Gleuel ein Kleinkraftradfahrer (14) versucht, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Das Zweirad ist den Beamten aufgefallen, weil kein Versicherungskennzeichen angebracht war.

Gegen 15:30 Uhr erblickten die Streifenbeamten den verdächtigen Roller auf der Efferener Straße. Weil am Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war, entschieden sich die Beamten zu einer Verkehrskontrolle. Der junge Fahrer beschleunigte daraufhin und missachtete die Anhaltezeichen der Polizisten. Er fuhr über Feld- und Radwege und hielt auch bei roten Ampeln nicht an.

Als er auf dem Gehweg der Zieskovener Straße fuhr und nach rechts in die Bergmannstraße abbiegen wollte, verlor der 14-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Während das Zweirad in einen geparkten Smart rutschte und diesen beschädigte, setzte der Schüler seine Flucht zu Fuß fort. Die Beamten stoppten ihn jedoch nach wenigen Metern.

Der Jugendliche ist nicht im Besitz der nötigen Fahrerlaubnis. Außerdem konnte er keine Angaben zum Eigentümer des Zweirads machen. Die Polizisten stellten die Maschine sicher und fertigten eine Anzeige wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht, der Fahrens ohne Fahrerlaubnis und weiterer Verkehrsdelikte. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die weiteren Ermittlungen bereits aufgenommen. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 15:13

    POL-REK: 250908-4: Zeugensuche nach einem Einbruch und einem Versuch

    Wesseling und Pulheim (ots) - Kriminalbeamte haben in zwei Fällen die Ermittlungen aufgenommen Nach einem Einbruch in Wesseling und einem Einbruchsversuch in Pulheim am Wochenende fahndet die Polizei Rhein-Erft-Kreis derzeit nach unbekannten Tätern. Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 14:25

    POL-REK: 250908-3: Zweiradfahrer gestürzt und schwer verletzt

    Frechen (ots) - Verkehrsunfall in Kreisverkehr Bei einem Verkehrsunfall am Samstag (6. September) in Frechen ist ein Kleinkraftradfahrer (65) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Laut ersten Erkenntnissen war eine Autofahrerin (43) gegen 18 Uhr auf der Europaallee unterwegs und sei in einen Kreisverkehr eingefahren. Zeitgleich sei der Fahrer eines Kleinkraftrads auf der ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 14:17

    POL-REK: 250908-2: Bei Transporter-Aufbrüchen Werkzeug entwendet

    Rhein-Erft-Kreis (ots) - Ermittler suchen Zeugen Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach Unbekannten, die Samstagabend (6. September) in Hürth und Brühl mehrere Transporter aufgebrochen und Werkzeuge entwendet haben sollen. Die Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren