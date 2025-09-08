POL-REK: 250908-3: Zweiradfahrer gestürzt und schwer verletzt
Frechen (ots)
Verkehrsunfall in Kreisverkehr
Bei einem Verkehrsunfall am Samstag (6. September) in Frechen ist ein Kleinkraftradfahrer (65) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.
Laut ersten Erkenntnissen war eine Autofahrerin (43) gegen 18 Uhr auf der Europaallee unterwegs und sei in einen Kreisverkehr eingefahren. Zeitgleich sei der Fahrer eines Kleinkraftrads auf der Kreisbahn gefahren. Er habe eine Gefahrenbremsung eingeleitet und stürzte aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Zweirad. Dabei zog er sich die schweren Verletzungen zu.
Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf und dokumentierten Spuren. Sie fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des Verkehrskommissariats bereits übernommen. (sc)
