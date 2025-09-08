Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250908-2: Bei Transporter-Aufbrüchen Werkzeug entwendet

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach Unbekannten, die Samstagabend (6. September) in Hürth und Brühl mehrere Transporter aufgebrochen und Werkzeuge entwendet haben sollen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

In Brühl-Vochem sollen zwei Männer gegen 20.50 Uhr die Tür eines Renault Master an der Hermülheimer Straße aufgebrochen und mehrere Werkzeuge in einen silberfarbenen SUV umgeladen haben. Einer soll weiße Oberbekleidung, Jeans und eine schwarze Kappe getragen haben. Der andere habe eine schwarze Kappe, eine kurze schwarze Hose und orangefarbene Oberbekleidung getragen. Beide sollen Handschuhe genutzt und Umhängetaschen bei sich gehabt haben.

Nach der Tat sollen sie in ihrem SUV in Richtung Renault-Nissan-Straße geflüchtet sein.

In Hürth-Hermülheim schlugen zwei unbekannte Männer auf einem Firmengelände an der Daimlerstraße zu. Sie sollen gegen 21.45 Uhr an vier Transportern die Scheiben eingeschlagen und diverse Werkzeuge entwendet haben.

Alarmierte Polizisten sicherten Spuren und fertigten Strafanzeigen. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell