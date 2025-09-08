Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250908-1: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Kerpen (ots)

Sozia leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag (5. September) in Kerpen-Horrem ist ein Motorradfahrer (65) schwer und seine Sozia (61) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Verletzten in ein Krankenhaus.

Laut ersten Erkenntnissen soll der Fahrer (50) eines Toyotas gegen 15 Uhr in den Kreisverkehr an der Hauptstraße und Beisselstraße gefahren sein. Hier kam es zum Zusammenstoß mit der Ducati des 65-Jährigen und seiner Beifahrerin. In Folge des Sturzes zogen sich die beiden Zweiradfahrer die Verletzungen zu.

Alarmierte Polizisten sperrten die Unfallörtlichkeit für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme komplett ab. Sie hielten zudem Zeugenaussagen fest, dokumentierten die Unfallspuren und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des Verkehrskommissariats bereits aufgenommen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell