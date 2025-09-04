Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250904-3: Zwei Kradfahrer auf Ölspur gestürzt - Zeugensuche

Hürth (ots)

Einer der Zweiradfahrer verletzte sich leicht

Zwei Zweiradfahrer (37, 61) sind am Mittwochmittag (3. September) in Hürth verunfallt. Sie stürzten auf einer Ölspur, der 61-Jährige auf seinem Leichtkraftrad verletzte sich leicht.

Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Auch der Verursacher der Ölspur wird gebeten, sich zu melden. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen sollen die beiden Kradfahrer gegen 13 Uhr den Kreisverkehr Rodenkirchener Straße und "Im Feldrain" befahren haben. Auf der Fahrbahn des Kreisverkehrs und weiter auf der Straße "Im Feldrain" befand sich eine Ölspur. Zunächst sei der 61-Jährige auf seiner Piaggio auf der rutschigen Fahrbahn gestürzt. Hier zog er sich leichte Verletzungen zu. Wenig später sei der 37-Jährige auf seiner Honda die gleiche Strecke gefahren und dort gestürzt. Er blieb unverletzt.

Polizisten sperrten während der Unfallaufnahme den betroffenen Kreisverkehr. Die Feuerwehr streute die Ölspur ab. Polizisten nahmen den Unfall auf und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell