PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250904-3: Zwei Kradfahrer auf Ölspur gestürzt - Zeugensuche

Hürth (ots)

Einer der Zweiradfahrer verletzte sich leicht

Zwei Zweiradfahrer (37, 61) sind am Mittwochmittag (3. September) in Hürth verunfallt. Sie stürzten auf einer Ölspur, der 61-Jährige auf seinem Leichtkraftrad verletzte sich leicht.

Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Auch der Verursacher der Ölspur wird gebeten, sich zu melden. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen sollen die beiden Kradfahrer gegen 13 Uhr den Kreisverkehr Rodenkirchener Straße und "Im Feldrain" befahren haben. Auf der Fahrbahn des Kreisverkehrs und weiter auf der Straße "Im Feldrain" befand sich eine Ölspur. Zunächst sei der 61-Jährige auf seiner Piaggio auf der rutschigen Fahrbahn gestürzt. Hier zog er sich leichte Verletzungen zu. Wenig später sei der 37-Jährige auf seiner Honda die gleiche Strecke gefahren und dort gestürzt. Er blieb unverletzt.

Polizisten sperrten während der Unfallaufnahme den betroffenen Kreisverkehr. Die Feuerwehr streute die Ölspur ab. Polizisten nahmen den Unfall auf und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 13:29

    POL-REK: 250904-2: Versuchte Einbrüche - Zeugensuche

    Pulheim, Elsdorf (ots) - Täter versuchten Türen aufzuhebeln Unbekannte sollen zwischen Dienstagabend (2. September) und Mittwoch (3. September) versucht haben in ein Bekleidungsgeschäft in Pulheim und in eine Lagerhalle in Elsdorf einzudringen. Ermittler des Kriminalkommissariats 21 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Laut ersten ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 11:01

    POL-REK: 250903-2: Täter beschädigt Glastür von Mobilfunkladen

    Wesseling (ots) - Ermittler suchen Zeugen Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem bislang unbekannten Mann, der versucht haben soll in der Nacht zu Dienstag (2. September) in ein Mobilfunkgeschäft in Wesseling einzubrechen. Zur Tatzeit habe der schlanke Mann eine blaue Jeans, einen schwarzen Pullover sowie schwarz-gelbe Gartenhandschuhe getragen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren