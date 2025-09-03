Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250903-2: Täter beschädigt Glastür von Mobilfunkladen

Wesseling (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem bislang unbekannten Mann, der versucht haben soll in der Nacht zu Dienstag (2. September) in ein Mobilfunkgeschäft in Wesseling einzubrechen. Zur Tatzeit habe der schlanke Mann eine blaue Jeans, einen schwarzen Pullover sowie schwarz-gelbe Gartenhandschuhe getragen.

Hinweise nehmen die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 23 unter der Telefonnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen soll sich der Unbekannte gegen 2.25 Uhr dem Objekt an der Flach-Fengler-Straße genähert haben. Mit einem bislang unbekannten Gegenstand habe er die Glaseingangstür des Geschäfts zerstört. Der Schaden fiel einem Mitarbeiter erst am Dienstagmorgen auf. Er verständigte umgehend die Polizei.

Die alarmierten Beamten fanden bei der Tatortabsuche die Gartenhandschuhe und stellten sie sicher. Sie dokumentierten alle weiteren Spuren und fertigten eine Strafanzeige wegen des Verdachts des versuchten Einbruchs. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell