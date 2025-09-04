POL-REK: 250904-2: Versuchte Einbrüche - Zeugensuche
Pulheim, Elsdorf (ots)
Täter versuchten Türen aufzuhebeln
Unbekannte sollen zwischen Dienstagabend (2. September) und Mittwoch (3. September) versucht haben in ein Bekleidungsgeschäft in Pulheim und in eine Lagerhalle in Elsdorf einzudringen. Ermittler des Kriminalkommissariats 21 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
Laut ersten Erkenntnissen sollen die Unbekannten versucht haben zwischen Dienstag 18 Uhr und Mittwoch 14.30 Uhr in ein Geschäft an der Venloer Straße einzubrechen. Als die Geschädigte Hebelspuren an ihrer Tür bemerkte, rief sie die Polizei.
An einem Lagerraum an der Randeratherstraße sollen Unbekannte zwischen Dienstag 17.30 Uhr und Mittwochmorgen 8.45 Uhr eine Tür beschädigt haben.
Beide Geschädigte riefen die Polizei. Die Beamten dokumentierten die Spuren an den Tatorten und fertigten Strafanzeigen. (sc)
