Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: LKW-Fahrer verursacht unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall

Neuwied (ots)

Am 02.08.2025 gegen 20:10 Uhr befuhr ein 53-jähriger LKW-Fahrer die Landsberger Straße in Neuwied in Richtung Stadtmitte. Aufgrund Fahruntüchtigkeit in Folge Alkoholgenusses, kam der verantwortliche Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Opel Grandland X. Hierbei wurde der Opel über die komplette Fahrzeugseite beschädigt. Dem LKW-Fahrer wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und die Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt. Gegen den verantwortlichen LKW-Fahrer wurden ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Sachschaden liegt schätzungsweise im hohen vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell