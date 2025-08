POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden - PKW komplett zerstört

Rheinbreitbach (ots) - Am 01.08.25 gegen 14 Uhr kam es an der Kreuzung Hauptstraße/Im Kettelfeld/Rheinblickstraße zu einem Verkehrsunfall mit verletzten Personen. Eine 69-jährige Frau aus Rheinbreitbach befuhr mit ihrem PKW die Straße im Kettelfeld in Richtung der vorfahrtsberechtigten Hauptstraße. Auf dieser befand sich ein 91-jähriger Mann mit seinem PKW, welcher in Richtung Stadtmitte fuhr. Im Kreuzungsbereich ...

mehr