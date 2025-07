POL-BO: Zwei Jugendliche auf Spielplatz beraubt - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Bochum (ots) - Schwerer Unfall am Donnerstagabend, 24. Juli, in Bochum-Linden: Eine 35-jährige Pedelec-Fahrerin aus Bochum ist in Straßenbahnschienen geraten und gestürzt. Gegen 20.30 Uhr war sie auf der Hattinger Straße in Richtung Linden unterwegs. In Höhe der Hausnummer 866 beabsichtigte sie die Straßenseite zu wechseln, geriet in die Straßenbahnschienen und ...

mehr