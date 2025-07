POL-BO: 129 Prozent Überladung: Polizei stoppt polnischen Lkw

Polizei Bochum

Bochum

Bochum (ots)

Warum mehrmals fahren, wenn man auch einmal fahren könnte? Das dachte sich augenscheinlich der Fahrer des Lkw, den Polizeibeamte des Verkehrsdienstes am Dienstag, 22. Juli, gegen 17 Uhr im Bereich der Dieselstraße in Bochum aus dem Verkehr zogen.

Bei genauerer Betrachtung des Radstandes bemerkten die Beamten eine deutliche Einfederung der Hinterachse, welche auf eine erhebliche Überladung des in Polen zugelassenen Fahrzeuges hindeutete.

Auf der Ladefläche des 3,5 t Lkw befanden sich neben mehrerer Metallkleinteile auch ein kompletter Personenaufzug, welcher für die Entsorgung vorgesehen war.

Der 28-jährige rumänische Fahrer und sein 44-jähriger rumänischer Beifahrer merkten gegenüber den Beamten an, dass der Lkw nach deren Einschätzung "vielleicht minimal zu schwer" sei. Tatsächlich zeigte die Fahrzeugwaage einen Wert von 8,03 t und eine Überladung in Höhe von 129 Prozent an.

Überflüssig zu erwähnen, dass der Fahrer die Fahrt nicht fortsetzen durfte. Unter anderem wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung und das Fahrpersonalgesetz wurde bei dem Rumänen eine Sicherheitsleistung erhoben.

Bei ihren Lkw-Kontrollen haben die Polizeibeamten schon vieles erlebt - eine Überladung von 129 Prozent lässt aber selbst die erfahrenen Polizisten staunen.

