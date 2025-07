POL-BO: Schwerer Verkehrsunfall in Bochum: Autofahrer (27) kollidiert mit Baum, Beifahrerin (20) wird aus Pkw geschleudert

Witten (ots) - Geschubst und beraubt wurde ein Wittener (44) am Donnerstag, 24. Juli, gegen 2 Uhr an der Hans-Böckler-Straße. Der Mann war dort zu Fuß unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 13 plötzlich von hinten geschubst worden sei. Der 44-Jährige stürzte zu Boden und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Ein unbekannter Mann habe dann seinen Rucksack an sich genommen und sei in Richtung des Supermarktes an ...

mehr