Polizei Bochum

POL-BO: Wittener (44) beraubt - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Witten (ots)

Geschubst und beraubt wurde ein Wittener (44) am Donnerstag, 24. Juli, gegen 2 Uhr an der Hans-Böckler-Straße.

Der Mann war dort zu Fuß unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 13 plötzlich von hinten geschubst worden sei. Der 44-Jährige stürzte zu Boden und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Ein unbekannter Mann habe dann seinen Rucksack an sich genommen und sei in Richtung des Supermarktes an der Billerbeckstraße davongelaufen.

Das Wittener Regionalkommissariat ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8305 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell