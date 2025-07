POL-BO: Zufallsfund bei Wohnungsdurchsuchung wegen Betrugsdelikt: Polizei Bochum entdeckt Drogenlabor und große Mengen Betäubungsmittel

Bochum (ots) - Ein vermeintlicher Wasserwerker hat eine Seniorin (76) am Dienstag, 22. Juli, um Geld und Schmuck gebracht. Es werden Zeugen gesucht. Der Vorfall ereignete sich gegen 12.40 Uhr "An der Hiltroper Kirche", nahe des Schmalen Hellwegs in Bochum-Hiltrop. Ein Unbekannter klingelte an der Wohnungstür einer 76-Jährigen und gab sich als Handwerker aus, der ...

