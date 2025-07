Polizei Bochum

POL-BO: Falscher Wasserwerker in Bochum bringt Seniorin (76) um Geld und Schmuck

Bochum (ots)

Ein vermeintlicher Wasserwerker hat eine Seniorin (76) am Dienstag, 22. Juli, um Geld und Schmuck gebracht. Es werden Zeugen gesucht.

Der Vorfall ereignete sich gegen 12.40 Uhr "An der Hiltroper Kirche", nahe des Schmalen Hellwegs in Bochum-Hiltrop. Ein Unbekannter klingelte an der Wohnungstür einer 76-Jährigen und gab sich als Handwerker aus, der aufgrund eines Rohrbruchs in ihre Wohnung müsse. Die Seniorin gewährte dem Mann Zutritt und begab sich mit ihm in ihr Badezimmer, wo er das Wasser laufen ließ. Als die Bochumerin ihn auf seine für einen Handwerker auffallend saubere Kleidung ansprach, wurde der Mann nach Angaben der Frau nervös und verließ die Wohnung.

Im Nachgang fiel ihr auf, dass ihr Wohnzimmerschrank geöffnet und durchwühlt war. Nach derzeitigem Stand wurde Schmuck und Bargeld entwendet.

So wird der Täter beschrieben:

- männlich - etwa 25 bis 30 Jahre alt - 170 cm groß - schlank - kurze, gewellte, dunkle Haare - dunkler Oberlippenbart - orangene Baustellenweste, dunkle Bauarbeiterhose, weiße Sneaker

Da die Seniorin die ganze Zeit mit dem Betrüger im Bad war, ist davon auszugehen, dass er einen Komplizen hatte.

Wer hat etwas beobachtet und kann helfen? Hinweise nimmt das ermittelnde Kriminalkommissariat unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell