POL-GI: In Wohngruppe eingedrungen + Zigaretten und Schnaps gestohlen + Imbisswagen aufgebrochen + Traktor beschädigt + Kennzeichenschilder geklaut + Alkoholisiert auf Golf aufgefahren + Unfallfluchten

Gießen: In Wohngruppe eingedrungen

Diebe verschafften sich am Dienstag (15.04.2025) in der Zeit zwischen 00:25 Uhr und 06:15 Uhr Zutritt zu einem Büroraum in einer Wohngruppe in der Marshallstraße. Sie erbeuteten zwei Geldkassetten. Wie viel Geld sich genau in den Kassetten befand, ist derzeit noch unklar. Hinweise nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter Tel.: 0641 7006-6555 entgegen.

Reiskirchen: Zigaretten und Schnapsflaschen gestohlen

Im Zeitraum von Montag (14.04.2025), 18:00 Uhr bis Dienstag (15.04.2025), 08:30 Uhr drangen Unbekannte in den Verkaufsraum einer ehemaligen Tankstelle in der Grünberger Straße in Reiskirchen ein. Sie ließen mehrere Zigarettenpackungen und Schnapsflaschen mitgehen. Aus einem anderen Raum entwendeten sie einen Computer. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Gießen in Verbindung zu setzen (Tel.: 0641 7006-6555).

Gießen: Imbisswagen aufgebrochen

Das Schloss eines Imbisswagens in der Grünberger Straße knackte ein Unbekannter in der Nacht von Montag (14.04.2025) auf Dienstag (15.04.2025). Der Einbruch wurde am Dienstagmorgen gegen 06:50 Uhr bemerkt. Was genau gestohlen wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Die Gießener Polizei erbittet Hinweise unter Tel.: 0641 7006-3555.

Gießen: Traktor beschädigt

Unbekannte öffneten gewaltsam das Führerhaus eines grünen Fendt-Traktors auf einem Feld in der Nähe des Seewegs zwischen Rödgen und Annerod, unweit der B 49. Die Vandalen zerstörten die Frontscheibe sowie die Scheibe der Fahrertür und beschädigten mehrere Bedienteile und Kabelstränge. Die Tat ereignete sich bereits zwischen Montag (31.03.2025), 16:00 Uhr und Dienstag (01.04.2025), 08:30 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Gießener Polizei entgegen (Tel.: 0641 7006-3755).

Pohlheim: Kennzeichenschilder geklaut

Die Kennzeichenschilder eines grauen Mercedes Vito stahlen Unbekannte in der Zeit von Donnerstag (10.04.2025), 16:30 Uhr bis Samstag (12.04.2025), 16:00 Uhr in Garbenteich. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz gegenüber dem Sportplatz in der Dorf-Güller-Straße abgestellt. In der Nacht zu Mittwoch (16.04.2025) nutzten Einbrecher die Kennzeichenschilder GI-KK 789 an einem silberfarbenen Audi A4 bei einem Tankstelleneinbruch in Karben (Wetteraukreis, siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/6014879). Zeugen, die den Kennzeichendiebstahl beobachtet haben oder denen ein Fahrzeug mit den gestohlenen Kennzeichenschildern GI-KK 789 aufgefallen ist, werden gebeten sich bei der Gießener Polizei zu melden (Tel.: 0641 7006-3555).

Gießen: Alkoholisiert auf haltenden Golf aufgefahren

Am Dienstagabend (15.04.2025) gegen 18:10 Uhr fuhr ein 36-jähriger Wettenberger mit seinem Ford Fiesta auf der Heuchelheimer Straße aus Richtung Gießen kommend auf einen an der Kreuzung zur Gottlieb-Daimler-Straße an der roten Ampel haltenden VW Golf auf. Während der 33-jährige Golf-Fahrer aus Lich unverletzt blieb, trug seine 23-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen davon. Ein Atemalkoholvortest im Rahmen der Unfallaufnahme ergab bei dem Ford-Fahrer einen Wert von 2,51 Promille. Eine Blutentnahme auf der Polizeistation war die Folge. Gegen den Wettenberger wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 EUR geschätzt.

Gießen: Citroen gestreift

Zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr streifte am Montag (14.04.2025) vermutlich im Vorbeifahren ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem Fahrzeug einen weißen Citroen C5. Der Citroen war in diesem Zeitraum in der Gießener Pistorstraße auf einem Einkaufsmarktparkplatz abgestellt. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter Tel.: 0641 7006-3555 entgegen.

Gießen: 8.000 EUR Schaden bei Unfallflucht

Im 1. UG des Parkhauses am Rathaus / Ostanlage kam es am Montagabend (14.04.2025) gegen 19:35 Uhr zu einer Unfallflucht. Der Fahrer eines weißen Kombis mit GI-Kennzeichen beschädigte beim Ausparken einen grauen Cupra. An diesem entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.000 EUR. Zeugen beschrieben den Fahrer als circa 60 Jahre alt, mit grauen kurzen Haaren und einem grauen Vollbart. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Wem ist ein weißer, unfallbeschädigter Kombi bekannt? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord (Tel.: 0641 7006-3755).

Gießen: Gegen Ampel geprallt

Die Ampelanlage in der Marburger Straße an der Straßenecke zur Ludwig-Richter-Straße beschädigte in der Zeit von Montag (07.04.2025) bis Donnerstag (10.04.2025) ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug, als er von der Fahrbahn abkam und gegen die Ampel prallte. Der Verursacher entfernte sich, ohne den Schaden zu melden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf über 4.500 EUR. Unfallzeugen werden gebeten sich unter Tel.: 0641 7006-3755 an die Polizeistation Gießen-Nord zu wenden.

Gießen: Fuß vom Gas - auch nach der Speedweek!

Das Thema Geschwindigkeitsüberschreitung war im Rahmen der europaweiten Speedweek in allen Medien präsent. Mit der Aufklärung zum Thema soll sensibilisiert werden, um Regeltreue zu erreichen und letztlich Unfälle zu vermeiden. Dass nicht alle und jeder erreicht werden konnten, legten die Messergebnisse der Polizeiautobahnstation Mittelhessen nahe. Auf dem Gießener Ring in Höhe Bergwerkswald blitzten die Ordnungshüter am Samstagmittag (12.4.). Acht Fahrzeuge waren so schnell, dass für Fahrer oder Fahrerin ein Fahrverbot ins Haus steht. Am Südkreuz Gießen, Fahrtrichtung Frankfurt fuhren sonntags (13.4.) sogar 50 Fahrzeuge so schnell, dass sie sich deren Fahrer demnächst vorübergehend nicht mehr ans Steuer setzen dürfen. In der Gegenrichtung waren es sogar über 100 Fahrzeuge. Alle Messungen fanden in Baustellenbereichen statt. Hier ist das Unfallrisiko unter anderem aufgrund verengter Fahrbahnen besonders hoch und deshalb das maximal erlaubte Tempo reduziert. Für die Sicherheit auf den Straßen werden die Maßnahmen fortgeführt - auch über die Speedweek hinaus. (C.W.)

