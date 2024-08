POL-BI: Täter lassen beschädigtes Fluchtfahrzeug zurück

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Freitag, 23.08.2024, wachte ein Senior auf, als ein Einbrecher sein Zimmer an der Josefstraße betrat. Der Unbekannte entkam mit seiner Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 00:15 Uhr gelangte ein Einbrecher über eine auf Kipp stehende Terrassentür in ein Zimmer eines Altenheims. Als der 86-jährige Bewohner aufwachte, nahm der Unbekannte einen Laptop an sich ...

