POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Motorradunfall mit leichtverletztem Kind

Alzey (ots) - Am Dienstagabend, gegen 22.34 Uhr, befuhr ein 53-Jähriger aus Wendelsheim mit seinem Pkw aus Richtung Gau-Odernheim kommend die L406 in Fahrtrichtung Alzey. In Höhe Schafhausen bemerkte der 53-Jährige in Folge von nicht angepasster Geschwindigkeit den dortigen Kreisverkehr zu spät. Trotz einer eingeleiteten Vollbremsung kam es zu einem Zusammenstoß mit dem mittig aufgeschütteten Erdwall des ...

mehr