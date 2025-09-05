PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250905-1: Bei Einbruch Bargeld entwendet

Kerpen (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die am Donnerstagvormittag (4. September) in ein Einfamilienhaus in Kerpen eingebrochen sein sollen. Nachdem sie sämtliche Räume durchwühlten, sollen sie mit Bargeld geflüchtet sein.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen sollen der oder die Unbekannten zwischen 9.30 Uhr und 11.45 Uhr durch ein gekipptes Fenster in ein Haus an der Graf-Hoensbroech-Straße eingedrungen sein. Alarmierte Polizisten sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

