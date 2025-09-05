Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250905-2: Festnahme nach Kontrolle

Bergheim (ots)

Polizisten stoppten mutmaßlichen Fahrraddieb

Polizisten haben in der Nacht zu Freitag (5. September) einen mutmaßlichen Dieb (43) in Quadrath-Ichendorf vorläufig festgenommen.

Gegen 2.15 Uhr kontrollierten Polizisten den Mann an der Frenser Straße. Dabei fiel den Beamten auf, dass sein mitgeführtes Fahrrad zur Fahndung ausgeschrieben ist. Sie durchsuchten den nunmehr Verdächtigen und fanden in seiner Tasche ein Smartphone, das ihm laut eigenen Angaben nicht gehöre.

Da der nunmehr Beschuldigte keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, nahmen die Beamten ihn vorläufig fest und brachten ihn in ein Gewahrsam. Die weiteren Ermittlungen der Sachbearbeiter des Kriminalkommissariats 21 dauern an.

Die Polizei rät: Notieren Sie sich bei Kauf neuer Gegenstände, falls vorhanden, die Individualnummer, sodass Sie sie im Falle eines Diebstahls griffbereit haben. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Dann können die Polizistinnen und Polizisten den entwendeten Gegenstand zur Fahndung ausschreiben. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell