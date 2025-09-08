PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250908-4: Zeugensuche nach einem Einbruch und einem Versuch

Wesseling und Pulheim (ots)

Kriminalbeamte haben in zwei Fällen die Ermittlungen aufgenommen

Nach einem Einbruch in Wesseling und einem Einbruchsversuch in Pulheim am Wochenende fahndet die Polizei Rhein-Erft-Kreis derzeit nach unbekannten Tätern.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

In Wesseling-Keldenich alarmierte ein Zeuge in der Nacht zu Sonntag (7. September) die Polizei. Er habe das Haus am Stefan-Lochner-Weg am Samstagabend (6. September) gegen 18.30 Uhr verlassen. Als er in der Nacht zu Sonntag gegen 3.30 Uhr zurückgekehrt sei, habe er eine offene Terrassentür bemerkt. Im Haus sollen Unbekannte Schränke geöffnet und durchwühlt haben. Hinzugerufene Polizisten stellten Hebelmarken an der Terrassentür fest.

Am Sonntagnachmittag (7. September) gegen 15 Uhr soll ein Unbekannter mehrfach an der Tür eines Hauses an der Mathildenstraße in Pulheim-Brauweiler geklingelt haben. Die Bewohnerin habe nicht geöffnet und durch da Fenster einen dünnen Mann mit kurzen Haaren in ihrem Garten gesehen. Als der Unbekannte die Frau bemerkte, sei er davongelaufen. Zur Tatzeit habe er ein helles Oberteil getragen und seine untere Gesichtshälfte mit einem schwarzen Tuch verdeckt. Auch hier stellten alarmierte Polizisten Hebelmarken an einer Terrassentür fest.

Die Beamten sicherten in beiden Fällen Spuren und fertigten jeweils eine Strafanzeige. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

