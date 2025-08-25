PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Unfall zwischen Pkw und E-Scooter

Freiburg (ots)

Mit seinem BMW befuhr am Freitag, 22.08.2025 gegen 13.00 Uhr ein 46 Jahre alter Mann die Hauptstraße in absteigender Richtung und bog nach links auf einen Drogeriemarkt Parkplatz ab, um dort zu wenden. Beim rückwärts Zurücksetzen auf die Hauptstraße übersah er einen in Richtung Rafz fahrenden 28 Jahre alten E-Scooter-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß bei dem der 28-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Am BMW entstand Sachschaden von rund 300 Euro, am E-Scooter 200 Euro.

