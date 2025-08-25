POL-FR: St. Blasien/ Menzenschwand: Einbruch in Hotel - Polizei sucht Zeugen
Freiburg (ots)
Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Freitag auf Samstag, 22./23.08.2025, Zutritt in ein Hotel in der Vorderdorfstraße. Der oder die Täter drangen vermutlich über ein verschlossenes Fenster in die Räumlichkeiten ein. Im Innenbereich wurden mehrere Schubladen geöffnet, jedoch nicht durchwühlt. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden ist gering. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen in oben genannter Nacht im Bereich der Vorderdorfstraße gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07761/9340 zu melden.
