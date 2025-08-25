Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herrischried: Unfall zwischen Roller- und E-Bike-Fahrer

Freiburg (ots)

Mit seinem Elektroroller befuhr am Freitag, 22.08.2025 gegen 14.15 Uhr ein 21 Jahre alter Mann die K6533 in Fahrtrichtung der Einmündung zur L151 und beabsichtigte diese zu überqueren. Vermutlich durch die tiefstehende Sonne übersah er beim Überqueren einen aus Richtung Hogschür kommenden 45 Jahre alten E-Bike-Fahrer, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrzeugführer kamen zu Fall und verletzten sich leicht. Der 45-Jährige wurde für weitere Untersuchungen durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beim 21-Jährigen war keine medizinische Behandlung notwendig. Am E-Bike entstand Sachschaden von rund 500 Euro, am Roller rund 50 Euro.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell