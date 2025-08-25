Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen: Versuchter Einbruch in Wohngebäude - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat vermutlich im Zeitraum zwischen Freitag, 1. August 2025, 18 Uhr, und Freitag, 22. August 2025, 10 Uhr, versucht, sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Wohngebäude in der Rötengasse in Löffingen zu verschaffen.

Der Versuch blieb nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Erfolg, es wurde nichts gestohlen. Jedoch entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von rund 4.500 Euro.

Der Polizeiposten Löffingen (Tel.: 07654/80606-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft geben können. Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Titisee-Neustadt (Tel.: 07651/9336-0) rund um die Uhr entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell