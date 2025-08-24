PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weisweil: Einbruch in Vereinsheim - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum Freitag, 22.08.2025, 21:00 Uhr, bis Samstag, 23.08.2025, 10:00 Uhr, kam es in Weisweil, in der Straße "Am Läger", zu einem Einbruch in das dortige Vereinsheim des FC Weisweil.

Der oder die Täter verschafften sich gewaltsamen Zugang in das Gebäude und durchsuchten im Anschluss die Räumlichkeiten. Zum Diebesgut können bislang noch keine Angaben gemacht werden, an der Einrichtung entstand Sachschaden.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

OW/RE

SK/FLZ

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761/882-0
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

