Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sasbach a.K.: Pkw-Aufbruch - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstag, 23.08.2025, im Zeitraum 15:00 Uhr - 16:00 Uhr, kam es in Sasbach a.K., in der Straße "Am Rhein", zu einem Pkw-Aufbruch.

Wie die Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen ergaben, wurde durch den oder die Täter mittels unbekanntem Gegenstand die Heckscheibe an einem ordnungsgemäß verschlossenen Pkw (Renault, Twingo, Farbe Weiß) eingeschlagen.

Aus dem Fahrzeug wurde eine Handtasche mit Bargeld, sowie etlichen persönlichen Gegenständen der Geschädigten entwendet.

Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,00 Euro.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

OW/RE

SK/FLZ

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell