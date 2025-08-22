Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Rheinfelden: Auffahrunfall auf der Autobahn - zwei Verletzte - Pkw gerät in Brand

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 21.08.2025, gegen 05.50 Uhr, kam es auf der Autobahn A 98 zu einem Auffahrunfall zwischen einem Pkw und einem Kleintransporter. In der Folge geriet der Pkw in Brand. Beide Fahrzeuge befuhren die Autobahn A 98 in Richtung Lörrach, als kurz vor der Dultenaugrabenbrücke ein 33-jähriger Pkw-Fahrer auf einen vor ihm fahrenden Kleintransporter auffuhr. In der Folge geriet der Pkw in Brand und brannte vollständig aus. Der 33-jährige Pkw-Fahrer sowie der 39-jährige Fahrer des Kleintransporters wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 14.000 Euro geschätzt. Gegen 08.30 Uhr konnte die komplette Fahrbahn in Richtung Lörrach wieder freigegen werden. Neben dem Rettungsdienst, der Feuerwehr und der Polizei war auch die Autobahnmeisterei im Einsatz.

