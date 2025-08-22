Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Blasien: Unfallflucht in der Luisenstraße - hoher Sachschaden - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 21.08.2025, in dem Zeitraum zwischen 12.50 Uhr bis 13.05 Uhr, wurde ein geparkter silberner Audi A 4 von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der Audi stand in der Luisenstraße in Höhe des ehemaligen Pfarramtes. Der entstandene Sachschaden an der Beifahrerseite des Audis wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Der Polizeiposten St. Blasien, Telefon 07672 92228-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können. Rund um die Uhr nimmt das Polizeirevier Bad Säckingen, Telefon 07761 934-0, Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell