Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unfall zwischen Omnibus und Pkw - Pkw kollidiert mit Brückengeländer

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 21.08.2025, kurz vor 17.00 Uhr, fuhr ein 39-jähriger Fahrer eines Omnibusses in der Eisenbahnstraße von einer Bushaltestelle los und dabei kam es zur Kollision mit einer 22-jährigen Pkw-Fahrerin, welche in die gleiche Richtung fuhr. Der Pkw der 22-Jährigen wurde in den Gegenverkehr abgewiesen. Durch ein Gegenlenken versuchte die 22-Jährige eine weitere Kollision zu vermeiden und fuhr in der Folge auf das Ende eines Brückengeländers auf. Die 22-Jährige wurde leicht verletzt. Ihr Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Eine Schadenshöhe ist hier nicht bekannt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

