Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unfall zwischen Omnibus und Pkw - Pkw kollidiert mit Brückengeländer

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 21.08.2025, kurz vor 17.00 Uhr, fuhr ein 39-jähriger Fahrer eines Omnibusses in der Eisenbahnstraße von einer Bushaltestelle los und dabei kam es zur Kollision mit einer 22-jährigen Pkw-Fahrerin, welche in die gleiche Richtung fuhr. Der Pkw der 22-Jährigen wurde in den Gegenverkehr abgewiesen. Durch ein Gegenlenken versuchte die 22-Jährige eine weitere Kollision zu vermeiden und fuhr in der Folge auf das Ende eines Brückengeländers auf. Die 22-Jährige wurde leicht verletzt. Ihr Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Eine Schadenshöhe ist hier nicht bekannt.

