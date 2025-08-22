Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unbekannte brechen in Café der Universitätsklinik ein

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Freitag, 22.08.2025, sind unbekannte Täter in das Café im Neurozentrum der Universitätsklinik Freiburg in der Breisacher Straße eingebrochen.

Vermutlich wurden die Unbekannten um 5 Uhr durch einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes bei der Tatausführung gestört. Eine Person flüchtete daraufhin nach aktuellem Kenntnisstand auf einem E-Bike, eine weitere zu Fuß. Ein Fahrrad mit Anhänger, welches bereits mit Diebesgut beladen war, konnte vor Ort sichergestellt werden. Die Höhe des Diebstahlschadens ist noch nicht bekannt. Bei den Tätern soll es sich um zwei dunkel bekleidete Personen gehandelt haben.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-4221 zu melden.

oec

