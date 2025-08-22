Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Müllheim: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzen Person und einer zerstörten Straßenlaterne

Am Donnerstagvormittag, 21.08.2025, gegen 10.25 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in Müllheim. Eine 57-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Werderstraße in westliche Richtung. An der Einmündung zur Kirchgasse wollte sie nach links abbiegen und hatte nach derzeitigem Kenntnisstand ihren Blinker nach rechts eingeschaltet.

Der hinter ihr fahrende 24-jährige Pkw-Fahrer ging deshalb davon aus, dass die 57-Jährige nach rechts abbiegen möchte und setzte zum Überholen an. Entgegen dieser Annahme fuhr die Frau jedoch nach links. Es kam zur Kollision, bei welcher der Pkw des 24-Jährigen nach links auf den Gehweg abgewiesen wurde und gegen eine Straßenlaterne prallte.

Durch den Verkehrsunfall wurde die 57-Jährige leicht verletzt. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Höhe des Sachschadens an der Straßenlaterne kann derzeit noch nicht benannt werden.

