PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Müllheim: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzen Person und einer zerstörten Straßenlaterne

Freiburg (ots)

Am Donnerstagvormittag, 21.08.2025, gegen 10.25 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in Müllheim. Eine 57-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Werderstraße in westliche Richtung. An der Einmündung zur Kirchgasse wollte sie nach links abbiegen und hatte nach derzeitigem Kenntnisstand ihren Blinker nach rechts eingeschaltet.

Der hinter ihr fahrende 24-jährige Pkw-Fahrer ging deshalb davon aus, dass die 57-Jährige nach rechts abbiegen möchte und setzte zum Überholen an. Entgegen dieser Annahme fuhr die Frau jedoch nach links. Es kam zur Kollision, bei welcher der Pkw des 24-Jährigen nach links auf den Gehweg abgewiesen wurde und gegen eine Straßenlaterne prallte.

Durch den Verkehrsunfall wurde die 57-Jährige leicht verletzt. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Höhe des Sachschadens an der Straßenlaterne kann derzeit noch nicht benannt werden.

RM / PK / oec

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Müllheim
Führungsgruppe
Telefon: 07631 / 1788-0

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 16:11

    POL-FR: Gundelfingen: Vermisstenfahndung nach 36-Jährigem Mann

    Gundelfingen (ots) - Ein 36-Jähriger wird seit dem 19.08.2025 vermisst. Zuletzt wurde er im Bereich der Alten Bundesstraße in Gundelfingen gesehen. Die Person könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Er wird wie folgt beschrieben: 36 Jahre alt ca. 180 cm groß ca. 70-80 kg schwer lockige, dunkle Haare mit grauen Strähnen kurzer Vollbart braune Augen trägt ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 14:59

    POL-FR: Weil am Rhein: Radfahrer kollidiert mit Mauer und verletzt sich leicht

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 20.08.2025, gegen 14:15 Uhr befuhr ein 23-jähriger Radfahrer den Eimeldinger Weg und kollidierte aus bislang nicht bekannten Gründen mit einer am rechten Fahrbahnrand befindlichen Mauer. Der Radfahrer kam zu Fall, setzte die Fahrt aber zunächst weiter fort. Erst im Bereich der Straße Im Rebacker musste er aufgrund seiner Verletzungen ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 14:58

    POL-FR: Lörrach: Kind in Auto eingeschlossen

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 20.8.2025, gegen 14:00 Uhr wurden die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei zu einem in einem BMW eingeschlossenen Kleinkind gerufen. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Meeraner Platz stellte sich heraus, dass das eineinhalbjährige Kind im Inneren des BMW mit dem Fahrzeugschlüssel gespielt hatte und sich dabei versehentlich selbst eingeschlossen hatte. Es konnte durch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren