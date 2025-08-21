POL-FR: Weil am Rhein: Radfahrer kollidiert mit Mauer und verletzt sich leicht
Freiburg (ots)
Am Mittwoch, 20.08.2025, gegen 14:15 Uhr befuhr ein 23-jähriger Radfahrer den Eimeldinger Weg und kollidierte aus bislang nicht bekannten Gründen mit einer am rechten Fahrbahnrand befindlichen Mauer. Der Radfahrer kam zu Fall, setzte die Fahrt aber zunächst weiter fort. Erst im Bereich der Straße Im Rebacker musste er aufgrund seiner Verletzungen anhalten und durch den Rettungsdienst behandelt werden.
