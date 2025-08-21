Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Kind in Auto eingeschlossen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 20.8.2025, gegen 14:00 Uhr wurden die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei zu einem in einem BMW eingeschlossenen Kleinkind gerufen. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Meeraner Platz stellte sich heraus, dass das eineinhalbjährige Kind im Inneren des BMW mit dem Fahrzeugschlüssel gespielt hatte und sich dabei versehentlich selbst eingeschlossen hatte. Es konnte durch Einschlagen einer Scheibe aus seiner misslichen Lage befreien werden und blieb unverletzt.

