Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Verkehrsunfall mit Folgeunfall auf der Autobahn A1

Hermeskeil, Autobahn A1 (ots)

Am heutigen Morgen kam es auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung Trier kurz hinter dem Rastplatz Hochwald zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 37-Jähriger vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit der Mittelschutzplanke zusammenstieß. Anschließend schleuderte das Fahrzeug über die Fahrbahn und blieb quer auf der rechten Fahrbahn stehen. Der 37-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt in ein Trier Krankenhaus verbracht.

Aufgrund der ersten Rettungsmaßnahmen musste die Fahrbahn in Richtung Trier voll gesperrt werden. Hierdurch kam es zu einem längeren Rückstau. Diesen Rückstau erkannte ein 27 Jahre alter Autofahrer zu spät und fuhr am Stauende auf ein anderes Fahrzeug auf. Durch diesen Verkehrsunfall wurde der 62 Jahre alte Fahrer, des Fahrzeuges am Stauende ebenfalls leicht verletzt. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die rechte Fahrspur war bis ca. 11:45 Uhr gesperrt. Nach dem Abschleppen und Reinigen der Fahrbahn wurde diese durch die Autobahnmeisterei Schweich frei gegeben. Der Verkehr fließt aktuell wieder normal.

Im Einsatz waren Streifen der PI Hermeskeil und Idar-Oberstein sowie der Polizeiautobahnstation Schweich, die Feuerwehr Hermeskeil und der Rettungsdienst mit Notarzt sowie die Autobahnmeisterei Schweich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell