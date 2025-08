POL-EU: Pkw überschlägt sich

Bad Münstereifel (ots) - Am Freitag, dem 1. August, wurde ein 64-jähriger Mann aus Bad Münstereifel Opfer eines Trickdiebstahls. Gegen 13:35 Uhr wurde er auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Kirchheimer Straße in Bad Münstereifel von zwei Frauen angesprochen. In gebrochenem Deutsch bat eine der Frauen den Mann, mehrere Cent-Münzen in ein 2-Euro-Stück zu wechseln. Der Mann öffnete daraufhin seine Geldbörse ...

mehr