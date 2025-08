POL-EU: Trickdiebstahl auf Supermarktparkplatz

Euskirchen (ots) - Drei Unbekannte verschafften sich am Sonntag (3. August) um 4.12 Uhr unbefugten Zugang in ein Elektrofachgeschäft in der Neustraße in Euskirchen. Hierzu hebelten sie ein feststehendes Glaselement auf, um in den Verkaufsraum zu gelangen. Aus diesem wurden unter anderem Mobiltelefone und Tablets entwendet. Bei den Endgeräten handelt es sich um Vorführmodelle. Diese sind für den privaten Gebrauch ...

