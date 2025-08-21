POL-FR: Gundelfingen: Vermisstenfahndung nach 36-Jährigem Mann
Gundelfingen (ots)
Ein 36-Jähriger wird seit dem 19.08.2025 vermisst. Zuletzt wurde er im Bereich der Alten Bundesstraße in Gundelfingen gesehen. Die Person könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.
Er wird wie folgt beschrieben:
36 Jahre alt
ca. 180 cm groß ca. 70-80 kg schwer lockige, dunkle Haare mit grauen Strähnen kurzer Vollbart braune Augen trägt eine dunkelgrüne Sportuhr
Ein Lichtbild kann unter folgendem Link eingesehen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/gundelfingen-lkr-breisgau-vermisstenfahndung/
Er könnte mit seinem PKW der Marke Audi, Typ A3 unterwegs sein.
Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-2880) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen und Hinweisgeber, die den Vermissten gesehen oder Hinweise zu dessen Aufenthaltsort geben können.
