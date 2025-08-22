POL-FR: Korrekturmeldung zu "Müllheim: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und einer zerstörten Straßenlaterne"

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 20.08.2025, gegen 14:15 Uhr befuhr ein 23-jähriger Radfahrer den Eimeldinger Weg und kollidierte aus bislang nicht bekannten Gründen mit einer am rechten Fahrbahnrand befindlichen Mauer. Der Radfahrer kam zu Fall, setzte die Fahrt aber zunächst weiter fort. Erst im Bereich der Straße Im Rebacker musste er aufgrund seiner Verletzungen ...

