POL-FR: Korrekturmeldung zu "Müllheim: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und einer zerstörten Straßenlaterne"
Freiburg (ots)
Entgegen der Erstmeldung gibt es derzeit keinen Hinweis darauf, dass die 57-jährige Pkw-Fahrerin, die an der Einmündung zur Kirchgasse nach links abbiegen wollte, ihren Blinker nach rechts betätigte. Ob und in welche Richtung geblinkt wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
oec
Medienrückfragen bitte an:
Polizeirevier Müllheim
Führungsgruppe
Telefon: 07631 / 1788-0
Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell