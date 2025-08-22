PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Korrekturmeldung zu "Müllheim: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und einer zerstörten Straßenlaterne"

Freiburg (ots)

Entgegen der Erstmeldung gibt es derzeit keinen Hinweis darauf, dass die 57-jährige Pkw-Fahrerin, die an der Einmündung zur Kirchgasse nach links abbiegen wollte, ihren Blinker nach rechts betätigte. Ob und in welche Richtung geblinkt wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

oec

