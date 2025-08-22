Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breitnau: Unfall mit zwei Leichtverletzten

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Am Mittwoch, 20.08.2025, gegen 19:20 Uhr befuhr eine 20-Jährige mit ihrem Pkw die Bundesstraße B31 im Bereich der Kreuzfelsenkurve in Richtung Freiburg. Hierbei soll sie nach derzeitigem Kenntnisstand bei feuchter Fahrbahn mit nicht angepasster Geschwindigkeit gefahren sein, weshalb ihr Pkw in den Gegenverkehr rutschte. Dort prallte sie gegen einen mit vier Personen besetzten Pkw, von denen zwei durch den Unfall leicht verletzt wurden. Diese konnten nach der ersten medizinischen Versorgung noch am selben Tag aus dem Krankenhaus entlassen werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in einem unteren fünfstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell