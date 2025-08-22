PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breitnau: Unfall mit zwei Leichtverletzten

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Am Mittwoch, 20.08.2025, gegen 19:20 Uhr befuhr eine 20-Jährige mit ihrem Pkw die Bundesstraße B31 im Bereich der Kreuzfelsenkurve in Richtung Freiburg. Hierbei soll sie nach derzeitigem Kenntnisstand bei feuchter Fahrbahn mit nicht angepasster Geschwindigkeit gefahren sein, weshalb ihr Pkw in den Gegenverkehr rutschte. Dort prallte sie gegen einen mit vier Personen besetzten Pkw, von denen zwei durch den Unfall leicht verletzt wurden. Diese konnten nach der ersten medizinischen Versorgung noch am selben Tag aus dem Krankenhaus entlassen werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in einem unteren fünfstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
WiJ, 07651/9336-0
Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren