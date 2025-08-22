Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Baum stürzt auf einen fahrenden Pkw

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 21.08.2025, gegen 12.40 Uhr, stürzte in der Eschbacher Straße ein Baum auf einen fahrenden Pkw. Es wurde niemand verletzt. Der 55-jährige Pkw-Fahrer befuhr die Eschbacher Straße von Waldshut kommend in Richtung Eschbach, als plötzlich ein Baum aus einem Waldstück um kippte und auf der Motorhaube des Pkws aufschlug. Es wurde niemand verletzt. Vermutlich eine verrottete Wurzel im Zusammenhang mit dem starken Regen war ursächlich für den Sturz des Baumes. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

