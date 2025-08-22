Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Wehr: Pkw kommt von Landstraße ab und kollidiert mit Schutzplanke sowie mit einer Böschung - Fahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 21.08.2025, gegen 20.15 Uhr, kam ein 34-jähriger Pkw-Fahrer von der Landstraße 148 ab. Dabei verletzte er sich leicht. Der 34-Jährige befuhr die Landstraße bergwärts in Richtung Todtmoos und kam aus hier nicht bekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw kollidierte mit der Schutzplanke. Durch Gegenlenken gelangte der Pkw wieder auf die Fahrbahn und kollidierte auf der gegenüberliegenden Seite mit einer Böschung. Der 34-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

